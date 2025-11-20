milet、アニメ『葬送のフリーレン』EDテーマを2期連続で担当！「フリーレンたちの勇気ある旅と一緒に楽しんでいただけたら」
miletが、日本テレビ系TVアニメ『葬送のフリーレン』第1期に続き第2期エンディングテーマも担当することが決定。エンディングテーマとした書き下ろした新曲「The Story of Us」の音源もアニメ最新PVで初解禁された。
■新曲「The Story of Us」を使用したアニメPVも解禁
「The Story of Us」は、アニメ初回放送日となる2026年1月16日に配信リリースされることが決定しており、11月20日から特典付きPre-add/Pre-save（配信予約）もスタートした。
「The Story of Us」は、旅路を行くフリーレンたちの背中を見守り、ときにそっと背中を押すような言葉をmiletならではの伸びやかかつ力強い歌声で紡いでいくミディアムテンポのナンバーで、第1期エンディングテーマ「Anytime Anywhere」とはまた違った魅力の楽曲に仕上がっている。
編曲は、第1期に引き続き、TVアニメ『葬送のフリーレン』の劇中音楽を手掛ける劇伴作家Evan Callが手掛けた。
miletは2026年2月13・14日には、3年ぶり2度目となる日本武道館2days公演を開催。11月20日より主催者先行受付もスタートした。
■miletコメント
再びフリーレンたちと、そしてあなたとともに旅ができることを心から嬉しく思います。進む一歩にも、立ち止まるときも、振り返る瞬間にも意味がある。そのどんなときにも、この曲であなたを守ることができますように。お守りのようになれますようにと願いを込めて「The Story of Us」を書きました。
フリーレンたちの勇気ある旅と一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。溢れんばかりの愛を込めて。
■リリース情報
2026.01.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「The Story of Us」
■関連リンク
TVアニメ『葬送のフリーレン』作品サイト
http://frieren-anime.jp
milet OFFICIAL SITE
https://www.milet.jp/
■【画像】アニメPVのキャプチャ
■Pre-add/Pre-saveの特典絵柄
■【画像】『葬送のフリーレン』第2期のロゴ