¤³¤Î¿Í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÇVtuber¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª ³¨»Õ¤ËµñÀä¤µ¤ì¤Æ¤â½÷»Ò¹âÀ¸¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¡¿¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥Ö£
¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥Ö¡Ù¡ÊÌë¾¬Áð/LINE¥Þ¥ó¥¬¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥Ö¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë»ÖË¾¤ÎÀ±µÜ¶×²Æ¤Ï¡¢³°¸«¤ËÀäÂÐÅª¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÍîÁª¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤à¤â¤Î¤Î¡¢Éã¤ËÂ´¶È¸å¤ÎÀ¯Î¬·ëº§¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¡£¤ª¸«¹ç¤¤²óÈò¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤¬¤Û¤·¤¤¡ª ¾Ç¤ë¶×²Æ¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤ÏVtuber¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡£SNS¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¹¥¤ß¤Î³¨»Õ¤Ë¡¢Vtuber¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ©ºî¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤ÏÆ±¤¸¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¿¥Èø¤Ç¡½¡½¡£ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂ³¤±¤ë¿¥Èø¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¶×²Æ¡£ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¼æ¤«¤ì¹ç¤¦Æó¿Í¤¬»×¤¤¤òÄÌ¤ï¤»¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¡© ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¾¯½÷¤ÈºÃÀÞ¤·¤¿ÀÄÇ¯¤¬Ì´¤òÄÉ¤¦Êª¸ì¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥Ö¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¼Âºß¤Î¿ÍÊª¡¦ÃÄÂÎ¡¦»ö·ïÅù¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
