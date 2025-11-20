芸能事務所社長“柴咲コウ”vs週刊誌記者“川口春奈”の攻防戦に視聴者「始終生々しい」「攻めた内容」『スキャンダルイブ』【ネタバレあり】
俳優の柴咲コウが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』（毎週水曜 後10：00）の第1話が19日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【動画】横山裕が大手事務所マネージャー役に！インタビュー映像
誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかしその裏側には、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか。今作は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいく。
地上波ドラマ主演が決まり事務所の悲願を実現した俳優・藤原玖生（浅香航大）のイベント当日、井岡咲（柴咲コウ）に舞い込んできたのは、週刊文潮からの玖生の“スキャンダル掲載告知”。通告してきたのは、その手腕で知られる週刊文潮の記者・平田奏（川口春奈）だった。
記事の掲載まではあと72時間。翌日、スキャンダルの詳細を直接聞くべく奏のもとを訪れた咲は、記事の内容が「藤原の5年前の不倫疑惑」であることを聞き、さらに決定的証拠として玖生本人と思しき寝顔の“ベッド写真”を突きつけられる。すぐに事実確認を行うと、玖生は「酔っていたので寝てしまって。本当に何もしていないんです！」と不貞行為は一切なかったと主張。しかし世間のイメージには証拠と見出しがすべて。咲は「実際にしたかは問題じゃない。不倫したと書かれて、世間が信じたら行為はなかったとしてもそれが真実になるの」と静かに告げた。
事実確認を終えた咲は、再び奏と対峙。玖生の人生を守るため、金での揉み消しを試みるも、奏に容赦無く跳ね返され、「こんな記事になんの意味があるんですか」「藤原の人生も彼の家族も傷つけるだけ」と奏へ問いかける。咲からの問いに奏は、感情を一切揺らさず「当然の報いだからです」「私生活も含めてイメージを売るのが芸能人。特権を振りかざして裏で汚いことをやっているなら、その代償は支払うべきです」と返答。“報い”という言葉に、咲は何も返せず、静かにその場を立ち去るのだった。
その後も記事の被害を最小限に抑えようと奔走する咲は、記事の価値を下げるための一手として、記者会見で「先手を打つ」戦略を考案。その戦略と会見の行方は。ついに始まった、芸能事務所と週刊誌の攻防戦に、視聴者からは衝撃の声が続々。配信後には、「始終生々しい」「攻防戦がスリリングで引き込まれる」「攻めた内容で怖くていろんな意味でおもしろい」とコメントが寄せられた。
