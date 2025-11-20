Åçºê¿®Ä¹¡õ¹Ë·¼±Ê¡ØWIND BREAKER¡ÙWÁÉÛÄÈ»¿Í¤ÇÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¡Ì¾¤»¤ê¤Õ¡Ö¤µ¤¡¡¢²¶¤È°ì½ï¤ËÂç¿Í¤Î³¬ÃÊ¤Î¤Ü¤í¤¦¤«¡ª¡×À¸ÈäÏª
¡¡À¼Í¥¤ÎÅçºê¿®Ä¹¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤¶¤¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹Ë·¼±Ê¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Â¼Ì±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¡Ê12·î5Æü¸ø³«¡ËºÇÂ®»î¼Ì²ñ¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅçùõ¿®Ä¹¡¢¡È¥¦¥£¥ó¥Ö¥ì¡¦ÁÉÛÄ¡ÉÌ¾¥»¥ê¥Õ¤òÈäÏª¡ª¹Ë·¼±Ê¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÁÉÛÄÂâÅÐ¾ì¤Ç²ñ¾ìÊ¨¤¯
¡¡Åçºê¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØWIND BREAKER¡Ù¡¢¹Ë¤Ï±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¤Ç¡¢Æ¬Ç¾ÌÀÚò¤«¤Ä¥«¥ó¥Õ¡¼¤ä¹çµ¤Æ»¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ë·ýË¡¤Î»È¤¤¼ê¤Ç±¦ÌÜ¤Î´ãÂÓ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÁÉÛÄÈ»ÈôÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡2¿Í¤È¤âÁÉÛÄ¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÍÉ¤ì¤ë¥Ô¥¢¥¹¤òº¸±¦ÊÒ¼ª¤º¤ÄÃå¤±¤ÆÅÐ¾ì¡£Àè¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿Åçºê¤Ï¡Ö¼Â¼Ì¤Î¡Ø¥¦¥£¥ó¥Ö¥ì¡Ù¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡£Ç¯¸ù½øÎó¤È¤¤¤¦¤«¡¢Àè¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¹Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤è¤ê¤âËÍ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅçºê¤Ø°¦¤Î¹ðÇò¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤«¤é¹Ë¤ÏÅçºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£Åçºê¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤Ë¡ª¤¿¤À¤ÎÀ¼Í¥¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¶²½Ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¢¥Ë¥¡ª¡×¤È¹Ë¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢Åçºê¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡ÈÁÉÛÄÂâ¡É¤È¤·¤Æ6¿Í¤ÎÁÉÛÄÈ»Èô¤¬ÅÐ¾ì¡£¹Ë¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Âçº®Íð¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢Åçºê¤¬ÁÉÛÄ¤ÎÌ¾¤»¤ê¤Õ¡Ö¤µ¤¡¡¢²¶¤È°ì½ï¤ËÂç¿Í¤Î³¬ÃÊ¤Î¤Ü¤í¤¦¤«¡ª¡×¤òÀ¸ÈäÏª¡£Âç¹¥¤¤Ê¤»¤ê¤Õ¤òÊ¹¤¤¤¿¹Ë¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¥¨¥°¤¤¡ª¡×¤ÈÁÉÛÄÂâ¤Îº®Íð¤È´î¤Ó¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿É½¾ð¤Ë¡£Åçºê¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤´¤á¤ó¡ª¡Ø¥µ¥×¥é¥¤¥º¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¹Ë¤µ¤ó¤ÎÂæËÜ¤Ë¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥ä¥Ä¤¸¤ã¤ó¡ª¡ØÁÉÛÄÂâ¤Ï²¿¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¤Ë¤¤¤µ¤È¤ë¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡£¤±¤ó¤«¤·¤«Ç½¤Î¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¡¦ºùÍÚ¤¬ºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿É÷Îë¹â¹»¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÉÔÎÉ¤ÎÁã·¢¤À¤Ã¤¿Æ±¹»¤Ï¡¢º£¤ä³¹¤ò¼é¤ëÂ¸ºß¡ÈËÉÉ÷Îë¡ÊWIND BREAKER¡Ë¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¤¡¢³¹¤ò¼é¤ëÆ®¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯ºù¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅçùõ¿®Ä¹¡¢¡È¥¦¥£¥ó¥Ö¥ì¡¦ÁÉÛÄ¡ÉÌ¾¥»¥ê¥Õ¤òÈäÏª¡ª¹Ë·¼±Ê¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÁÉÛÄÂâÅÐ¾ì¤Ç²ñ¾ìÊ¨¤¯
¡¡Åçºê¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØWIND BREAKER¡Ù¡¢¹Ë¤Ï±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¤Ç¡¢Æ¬Ç¾ÌÀÚò¤«¤Ä¥«¥ó¥Õ¡¼¤ä¹çµ¤Æ»¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ë·ýË¡¤Î»È¤¤¼ê¤Ç±¦ÌÜ¤Î´ãÂÓ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÁÉÛÄÈ»ÈôÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡ÈÁÉÛÄÂâ¡É¤È¤·¤Æ6¿Í¤ÎÁÉÛÄÈ»Èô¤¬ÅÐ¾ì¡£¹Ë¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Âçº®Íð¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢Åçºê¤¬ÁÉÛÄ¤ÎÌ¾¤»¤ê¤Õ¡Ö¤µ¤¡¡¢²¶¤È°ì½ï¤ËÂç¿Í¤Î³¬ÃÊ¤Î¤Ü¤í¤¦¤«¡ª¡×¤òÀ¸ÈäÏª¡£Âç¹¥¤¤Ê¤»¤ê¤Õ¤òÊ¹¤¤¤¿¹Ë¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¥¨¥°¤¤¡ª¡×¤ÈÁÉÛÄÂâ¤Îº®Íð¤È´î¤Ó¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿É½¾ð¤Ë¡£Åçºê¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤´¤á¤ó¡ª¡Ø¥µ¥×¥é¥¤¥º¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¹Ë¤µ¤ó¤ÎÂæËÜ¤Ë¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥ä¥Ä¤¸¤ã¤ó¡ª¡ØÁÉÛÄÂâ¤Ï²¿¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¤Ë¤¤¤µ¤È¤ë¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡£¤±¤ó¤«¤·¤«Ç½¤Î¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¡¦ºùÍÚ¤¬ºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿É÷Îë¹â¹»¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÉÔÎÉ¤ÎÁã·¢¤À¤Ã¤¿Æ±¹»¤Ï¡¢º£¤ä³¹¤ò¼é¤ëÂ¸ºß¡ÈËÉÉ÷Îë¡ÊWIND BREAKER¡Ë¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¤¡¢³¹¤ò¼é¤ëÆ®¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯ºù¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£