ビッグエコーが、カラオケボックス初のDJ専用ルーム『DJ ROOM in BIG ECHO by AlphaTheta』を11月21日よりビッグエコー中目黒山手通り店に開設する。

近年は、スマートフォンやパソコンで手軽に使えるDJアプリやコンパクトなDJ機材が普及。DJを“仕事”としてだけでなく“趣味”としても気軽に始められるようになり、若者を中心に自宅やオンライン上でプレイを楽しむ層が広がっているという。こうした背景を踏まえ、プロDJの現場でしか目にする機会の少なかったDJ機材をより身近に感じてもらうため、DJ機材メーカーのAlphaThetaと連携したDJ専用ルームが開設される。

DJ専用ルームでは本格的なDJ機材を気軽に体験できるほか、防音性の高いカラオケルームならではの環境で、音量を気にせずDJプレイや練習が可能に。ルームにはDAMのフラッグシップモデル『LIVE DAM WAO!』が設置され、DJプレイの利用にとどまらず通常のカラオケとしても楽しめるハイブリッドな空間となっている。

