勤労感謝の日を前に山形市では、子どもたちが地域の働く人に心を込めてプレゼントを贈りました。

園児たち「大切なお仕事ありがとうございます！」

山形市松原にある南山形幼稚園では、５９年前に開園してから毎年、１１月２３日の勤労感謝の日にあわせ地域で働く人に花をプレゼントして感謝の気持ちを伝えてます。

手渡したのはシクラメン。花言葉は「愛情」や「絆」で相手を思いやる優しさの象徴とも言われ、感謝を伝えるのにはピッタリの花です。





受け取った駅員「すごく真っ赤ですごくきれいですね」

「（Ｑ思いは伝わりましたか？）十分伝わりました」

園児「あれ？ちょっと待って、新幹線来るから見ていく？」

「次がありますので、みなさん行きますよ」

この日、園児たちは４つの班に分かれて１４の施設を訪問する計画です。名残惜しいですが、すぐに次の訪問先へ。

■次はＪＡやまがたへ！

続いて訪れたのは、ＪＡやまがたです。

農家のサポートやコメの保管をしているという話を聞いた園児たち。農作物が見当たらないことから、どこにあるのか気になるようです。

園児「お米はどうやって保管しているんですか」

受け取った職員「大切に農協の倉庫にしまってあります」

園児「どこですか？あそこ？」

受け取った職員「あっち」

受け取った職員「毎年来ていただいて、我々も仕事の励みになります」

■最後は消防署へ！

佐藤真優アナウンサー「最後の訪問先は、町の安全を守る消防署です。園児のみんな大好きな働く車に興味津々です」

訪問では感謝の気持ちと共に花を渡すだけではなく、実際に、仕事現場を見学することで子どもたちにとっては様々な仕事に興味をもつきっかけになります。

園児「楽しかった。服持ったらちょっと重くて（自分が）着ている服と全然重さ違う」

受け取った消防署職員「言葉だったり、花をいただいて力になります」

大人たちの働く姿は子どもたちの夢になり、子どもたちのまっすぐな思いは地域の絆を深めていました。