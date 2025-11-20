話題を集めた写真の裏側が公開

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は今季、先発エースとして活躍。ワールドシリーズ（WS）MVPに輝くなど、チームの2年連続世界一に貢献した。特に10月25日（日本時間10月26日）に行われたWS第2戦では、9回4安打1失点の快投を見せると、同僚の佐々木朗希投手らからまさかの行動で出迎えられた写真が話題となった。地元放送局がその撮影時の裏側を収めた動画を投稿すると、再びファンの話題を集めている。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」は日本時間20日、公式Xに「『バックステージ・ドジャース』最新話で、#WorldSeries 第2戦でトロント・ブルージェイズを相手に完投したヨシノブ・ヤマモトが、チームメイトから尊敬を受けている」とつづり、1本の動画を公開した。

動画内では、殊勲のエースを施設内で待ち受けた佐々木が、ウィル・アイアトン通訳やトラビス・スミスコーチらとともに正座して、頭を地面につけるように深々と下げて出迎えるシーンが映し出されている。コーチらは片言の日本語で「センパイ、アリガトウゴザイマス」と労い。山本は爆笑しながらも右手をあげて、それに応えていた。

当時、球団専属カメラマンのジョン・スーフー氏が自身のインスタグラムで投稿し、日本ファンの間でも「朗希くんの土下座を見られるなんて貴重」「ツッコミどころ多すぎる笑」「AI生成画像かと疑ったわ」などと話題になったシーン。舞台裏を収めた動画にも、日本人ファンはコメントを寄せている。

「由伸を土下座寸劇で迎えた時の動画バージョン初めて見た！」

「土下座シーンだけ切り取ると寸劇だけど前後も含めた動画はかなり感動もの」

「一瞬“えっへん！”てなる由伸かわいすぎなww」

「アイアトンがなぜ裸なのかは謎のままだけどw コーチが『センパイ センパイ』って言ってるww」

「由伸さんにひれ伏す朗希くんが動画で見れるw」

「ひれ伏す皆さんを見た山本由伸さんの第一声『どーもどーも』かわいい」

「あの土下座写真はこの時のか」

先輩・山本への敬意と仲の良さが感じられる動画に反響が届いていた。



（THE ANSWER編集部）