モロッコ勢では実に27年ぶり！ アシュラフ・ハキミがアフリカ年間最優秀選手賞を初受賞！ 昨季パリSGで３冠
モロッコ勢では、1998年のMFムスタファ・ハッジ以来、実に27年ぶりだ。
アフリカサッカー連盟（CAF）は現地11月19日、モロッコの首都ラバトでCAF2025アワードを開催。モロッコ代表のアシュラフ・ハキミがアフリカ年間最優秀選手賞に初めて選ばれた。
27歳のDFは、パリ・サンジェルマンに所属。昨季はリーグ・アン、フランスカップ、チャンピオンズリーグと主要タイトル獲得に貢献。さらにクラブワールドカップでは決勝進出に尽力した。北中米ワールドカップの出場権を獲得したモロッコ代表でも活躍した。
ハキミは受賞後、以下のとおりコメントした。
「このトロフィーは私だけのものではありません。サッカー選手を目ざす、すべてのアフリカの若者たちのためのものです。この栄誉のために、あらゆる施設を提供してくださった国王に感謝を申し上げます」
なお、女子最優秀選手賞はハキミの同胞、ギズラン・シェバクが受賞した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
