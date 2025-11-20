¥«¥Ê¥À¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¿Í¤Ø¡£µ®½Å¤Ê¹çÆ±¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò12·î20Æü¤Ë¡ÖAnker ¥Õ¥í¥ó¥¿¥¦¥óÀ¸ÅÄ¡×¤Ç³«ºÅ!!
¡¡2026Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥«¥Ê¥À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬º£Ç¯¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï12·î20Æü¤Ë¡ÖAnker ¥Õ¥í¥ó¥¿¥¦¥óÀ¸ÅÄ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÂ¿Ëà¶èÀ¸ÅÄ1-1-1¡Ë¡×¤Ç³«¤«¤ì¡¢°Ê²¼¤ÎÁª¹Í¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°(¥«¥Ê¥ÀÃË»Ò¥×¥í¥ê¡¼¥°)£±Éô½êÂ°¥Á¡¼¥à¤È¤Î¥×¥í·ÀÌó¡Ê @pacificfootballclub ¡Ë
¢¥«¥Ê¥À¤ÎÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¾©³ØÀ¸¡ÊÃË½÷¡Ë
£Northern Super League(¥«¥Ê¥À½÷»Ò¥×¥í¥ê¡¼¥°)½êÂ°¥Á¡¼¥à¤È¤Î¥×¥í·ÀÌó¡Ê @vancouverrisefc ¡Ë
¡¡¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎPR¤È¤·¤Æ¤Ï
¡Ö¡ÖºòÇ¯¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¥×¥í¥Á¡¼¥à¸½ÃÏÎý½¬»²²Ã¡¢¾©³Ø¶â¼èÆÀ¼Ô¹ç·×10Ì¾¡ª¡×
¡Ö¹ñÆâ¤Ç³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ª¡×
¡Ö±Ñ¸ì·÷¤Î¥«¥Ê¥À¤Ç¾©³Ø¶âÎ±³Ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡×
¡Ö¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤â»²²ÃÍ½Äê¡ª¡×
¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½êÂ°¡Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯FC¡×¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤ä¡¢Holland College¡ÊÂç³Ø¡Ë¤Î´ÆÆÄ¡¢Red Deer polytechnic¡ÊÂç³Ø¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤¬ÍèÆü¡£
¡¡¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯FC¤È¸À¤¨¤ÐÀîºê¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÃæÂ¼·û¹ä¤Î»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤Î¸¦½¤Àè¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤ÏPFC¡Ê¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥ó¥É¥³¥Í¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ë½¢Ç¤¡£ºòÇ¯¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¥«¥Ê¥À½÷»Ò¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥ºFC¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¦¥ë¥Õ¥¸¥§¥·¥«·ëÍù¡¢¤µ¤é¤Ë¸µÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Î¶á²ì¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²ÃÍ½Äê¤À¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¾ÜºÙ¡ä
¢§Æü»þ
2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00¡Á18:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨¼õÉÕ»þ´Ö12:45¡Á13:00ÄùÀÚ
¢§¾ì½ê
Anker ¥Õ¥í¥ó¥¿¥¦¥óÀ¸ÅÄ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÂ¿Ëà¶èÀ¸ÅÄ1-1-1¡Ë
¢§ÂÐ¾Ý¼Ô
15ºÐ(¹â¹»À¸)°Ê¾å
¢¨±þÊç»ñ³Ê¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¿½¹þÊýË¡
Ato¤ÎHP¡Ø¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¡Ù¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://ato.academy/
¢§¿½¹þ´ü¸Â
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô
