¤Í¤°¤»¡£¡Ö¿¥É±¤ÈBABY feat. ¼®¤ì¤¤¤é¡×¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ7¥¤¥ó¥Á¥ì¥³ー¥É¤¬È¯Çä·èÄê

¤Í¤°¤»¡£¤¬¡¢¡Ö¿¥É±¤ÈBABY feat. ¼®¤ì¤¤¤é¡×¤Î7¥¤¥ó¥Á¥ì¥³ー¥É¡Ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¤ò2026Ç¯3·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×A¤Ë¤Ï¥í¥óT¤È¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤¬ÉÕÂ°
6·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¿¥É±¤ÈBABY feat. ¼®¤ì¤¤¤é¡×¤Ï¡¢TikTok²»³Ú¥Á¥ãー¥È¤äBillboard Japan Hot 100¤Ê¤É¤Î¼çÍ×²»³Ú¥Á¥ãー¥È¤Ë¸®ÊÂ¤ß¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢SNS¤òµ¯ÅÀ¤ËZÀ¤Âå¤ØÂç¤¤¯ÇÈµÚ¡£¤Í¤°¤»¡£¤È¤·¤Æ¤â¼«¿ÈºÇÂç¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤Í¤°¤»¡£½é¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤È¤·¤Æº£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë7¥¤¥ó¥Á¥ì¥³ー¥É¤Ï¡¢2·ÁÂÖ¤Ç¥ê¥êー¥¹¡£
¤Í¤°¤»¡£Ç®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ú¡Ö¥¹ー¥Ñー°¦¤·Ââ¡ª¡×²ñ°÷¤Î¤ß¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×A¤Ë¤Ï¡¢¡É¥¹ー¥Ñー°¦¤·Ââ¡ª¡É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥í¥óT¤È¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤¬ÉÕÂ°¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×B¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿¥É±¤ÈBABY¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢7¥¤¥ó¥Á¥ì¥³ー¥É¤ÎBÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Åß¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò»Ü¤·¤¿¡Ö¿¥É±¤ÈBABY feat. ¼®¤ì¤¤¤é¡ÊWinter ver.¡Ë¡×¤ò¿·µ¬¼ýÏ¿¡£¡Ö¿¥É±¤ÈBABY feat. ¼®¤ì¤¤¤é ¡ÊWinter ver.¡Ë¡×¤Ï12·î1Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤â¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Í¤°¤»¡£¤¬¿åÍË¥Ê¥Ó¥²ー¥¿―¤òÌ³¤á¤ëJ-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë¡ØTHE KINGS PLACE¡Ù¤Î11·î26ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¿¥É±¤ÈBABY feat. ¼®¤ì¤¤¤é¡ÊWinter ver.¡Ë¡×¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º²»¸»¤¬½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×A¤Ï´°Á´¼õÃíÀ¸»º¤È¤Ê¤ê¡¢¹ØÆþÍ½Ìó¤Ï¡¢1·î7Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¼Â¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¤¤¿Í¤ÏÁá¤á¤ËÍ½Ìó¤·¤è¤¦¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¿¥É±¤ÈBABY feat. ¼®¤ì¤¤¤é¡ÊWinter ver.¡Ë¡×
2026.03.25 ON SALE
ANALOG¡Ö¿¥É±¤ÈBABY feat. ¼®¤ì¤¤¤é¡×
