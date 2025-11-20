いま、山形市で刺繡を施した作品の展示会が開かれています。

【写真を見る】「刺繍」が生み出す温かい世界 会場を彩る作品がズラリ！ 山形の癒しの風景をテーマにした作品も！（山形）

会場には、手仕事「刺繍」が生み出す温かい世界が広がっています。

一輪の大きな花の中にヒマワリやアジサイなど色とりどりの花が咲いているクッション。

こちらは小さな額縁の中に森の中から拾ってきたようなドングリとかごが飾られています。

どちらも針と糸を使って作る「刺繍」の作品です。

きのうから山形市で開かれている展示会には全国に教室を持つ「戸塚刺しゅう協会」山形支部の講師や生徒およそ５０人の作品が展示されています。

展示会は作品の発表の場として毎年この時期に開かれていて、およそ７０点の作品が会場を彩ります。

華やかなヨーロッパのテイストに日本人の感性がを加わることで深みが出るという刺繍。

中には山形の癒しの風景をテーマにしたこんな作品も。

■山形市の"ある"場所を表現！

藤井響樹アナウンサー「こちらの作品は山形市にある悠創の丘を表現したそうなのですが、制作におよそ７か月かかったそうです。糸の色や太さ・密度を変えることで、写真や絵画とはまた違った、風景の立体感や温かみが映し出されています」

一針一針時間をかけて糸の上に更に糸を重ねたり、太さが違う糸をあえて使ったりすることで刺繍独特の見るとほっとするような世界観を生み出せるそうです。

戸塚刺しゅう協会山形支部 丸山美津子 講師「見た時に刺しゅう糸でもこのくらいの表現ができるし、ちょっと水彩画や油絵とはまた違った効果があるのではないかと思っている。色々な作品があると思うが、色々な作品に刺繍は使えるのだなと思いながら見てほしい」

この展示会は山形市のアズ七日町で２３日まで開かれています。