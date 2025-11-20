男性6人組「GENERATIONS」が20日、都内で初のドキュメンタリー映画「GENERATIONS The Documentary」（監督松永大司）のイベントに出席した。メジャーデビュー13周年を迎えるあす21日に公開となる。

コロナ禍のツアー中止や昨年6月の関口メンディー（34）の退所などでグループが揺らいだ様子などに迫っており、白濱亜嵐（32）は「ダンス＆ボーカルグループの光と影の部分にも触れた作品」と表現した。小森隼（30）は「僕たちのリアルが詰まっている」とアピールし、数原龍友（32）も「軌跡の一部を知っておいて頂くことで、DREAMERS（ファンの名称）の皆さんとの絆がより深くなっていく」と語った。

脱退したメンディーへの言葉を求められると、小森は「本当に社長になったんだな」。メンディーはグループ初期の頃に現場への遅刻が多く「社長出勤」とイジられていたといい、独立したことにかけあわせてのコメントだった。一方、片寄涼太（31）や佐野玲於（29）は「あまり…」という反応を示し、中務裕太（32）は「結局やりたかったことって何なんですか？」と口にするなどして会場は大爆笑。

このトークの流れについて、小森は「引く会話をしていると思われるかもしれないですが、僕たち15年くらい前から一緒にいる仲なんですよ。たとえメンディーじゃなくても同じ感じになってる」と観客に向けて説明。おなじみのノリでわだかまりがないことを強調するも、片寄は「これは切り取り方によっては怖い」と苦笑いだった。