本日の【新規公開(IPO)】情報 (20日大引け後 発表分)
●ＰＲＯＮＩ <479A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：12月24日
事業内容：BtoB受発注プラットフォーム「PRONI アイミツ」の運営
仮条件決定日：12月5日
想定発行価格：1730円
上場時発行済み株式数：438万2560株
公募：25万株
売り出し：147万9300株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限25万9300株
ブックビルディング期間：12月9日～15日
公開価格決定日：12月16日
申込期間：12月17日～22日
払込日：12月23日
主幹事：大和証券
●リブ・コンサルティング <480A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：12月25日
事業内容：総合経営コンサルティング業務及び企業経営に関する
教育・研修プログラムの企画・運営
仮条件決定日：12月9日
想定発行価格：920円
上場時発行済み株式数：640万株
公募：130万株
売り出し：35万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限24万7500株
ブックビルディング期間：12月10日～16日
公開価格決定日：12月17日
申込期間：12月18日～23日
払込日：12月24日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券
[2025年11月20日]
株探ニュース