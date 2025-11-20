●ＰＲＯＮＩ <479A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月24日

　事業内容：BtoB受発注プラットフォーム「PRONI アイミツ」の運営

　仮条件決定日：12月5日
　想定発行価格：1730円

　上場時発行済み株式数：438万2560株
　公募：25万株
　売り出し：147万9300株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限25万9300株
　ブックビルディング期間：12月9日～15日
　公開価格決定日：12月16日
　申込期間：12月17日～22日
　払込日：12月23日

　主幹事：大和証券

リブ・コンサルティング

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月25日

　事業内容：総合経営コンサルティング業務及び企業経営に関する
　　　　　　教育・研修プログラムの企画・運営

　仮条件決定日：12月9日
　想定発行価格：920円

　上場時発行済み株式数：640万株
　公募：130万株
　売り出し：35万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限24万7500株
　ブックビルディング期間：12月10日～16日
　公開価格決定日：12月17日
　申込期間：12月18日～23日
　払込日：12月24日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

[2025年11月20日]


