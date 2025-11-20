

●ＰＲＯＮＩ <479A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：12月24日



事業内容：BtoB受発注プラットフォーム「PRONI アイミツ」の運営



仮条件決定日：12月5日

想定発行価格：1730円



上場時発行済み株式数：438万2560株

公募：25万株

売り出し：147万9300株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限25万9300株

ブックビルディング期間：12月9日～15日

公開価格決定日：12月16日

申込期間：12月17日～22日

払込日：12月23日



主幹事：大和証券



●リブ・コンサルティング <480A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：12月25日



事業内容：総合経営コンサルティング業務及び企業経営に関する

教育・研修プログラムの企画・運営



仮条件決定日：12月9日

想定発行価格：920円



上場時発行済み株式数：640万株

公募：130万株

売り出し：35万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限24万7500株

ブックビルディング期間：12月10日～16日

公開価格決定日：12月17日

申込期間：12月18日～23日

払込日：12月24日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券



