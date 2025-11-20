2025年11月1日（土）から、『札幌グランドホテル』の館内レストラン、カフェ、バー、ショップにて『りんごとナッツのスイーツフェア』が開催中です。

『ノーザンテラスダイナー』では、毎月5日間限定開催のスイーツバイキング『THE SWEETS！』にて、りんごとナッツをテーマに、りんごと胡桃のシュークリームやキャラメルりんごヴェリーヌなど多彩なスイーツを食べ放題で味わうことができます。

【詳細情報】

THE SWEETS！

利用期間：2025年11月17日（月）～11月21日（金）

利用時間：17:00～20:00

場所：ノーザンテラスダイナー

料金：大人 4,000円、小学生 2,000円

『ロビーラウンジミザール』には、りんごとナッツをテーマにした『アフタヌーンティーセット』が登場。

【詳細情報】

アフタヌーンティーセット

利用期間：2025年11月1日（土）～11月14日（金）

利用時間：12:00～16:00（L.O.）

場所：ロビーラウンジミザール

料金：4,000円

※1日30食限定

『ラウンジ・バー オールドサルーン1934』では、りんごとキャラメルナッツのパフェ・タタン風を『夜パフェ』として23時までゆっくりと楽しむことができます。

【詳細情報】

りんごとキャラメルナッツのパフェ・タタン風

利用期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

利用時間：17:00～23:00（L.O.）

場所：ラウンジ・バー オールドサルーン1934

料金：1,500円

さらに、ホテルショップ『ザ・ベーカリー＆ペイストリー』でも、おうちカフェに最適なテイクアウトスイーツとして、『りんごとキャラメルのムース』、りんごをかたどった『ポム ルージュ』、『りんごとピーカンナッツのタルト』などが登場しています。

詳細情報

札幌グランドホテル

住所：北海道札幌市中央区北1条西4丁目

北海道Likers編集部のひとこと

りんごとナッツが彩る、秋の華やかなスイーツの饗宴が楽しめる『りんごとナッツのスイーツフェア』。

甘酸っぱいりんごと香ばしいナッツが織りなす秋の味覚を、ホテルでもおうちでも存分に堪能してみてはいかがでしょうか◎

