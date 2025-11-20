甘酸っぱいりんごと香ばしいナッツ！札幌グランドホテル「りんごとナッツ」スイーツフェア開催中（札幌市）
2025年11月1日（土）から、『札幌グランドホテル』の館内レストラン、カフェ、バー、ショップにて『りんごとナッツのスイーツフェア』が開催中です。画像：グランビスタ ホテル＆リゾート
『ノーザンテラスダイナー』では、毎月5日間限定開催のスイーツバイキング『THE SWEETS！』にて、りんごとナッツをテーマに、りんごと胡桃のシュークリームやキャラメルりんごヴェリーヌなど多彩なスイーツを食べ放題で味わうことができます。
【詳細情報】
THE SWEETS！
利用期間：2025年11月17日（月）～11月21日（金）
利用時間：17:00～20:00
場所：ノーザンテラスダイナー
料金：大人 4,000円、小学生 2,000円
『ロビーラウンジミザール』には、りんごとナッツをテーマにした『アフタヌーンティーセット』が登場。
【詳細情報】
アフタヌーンティーセット
利用期間：2025年11月1日（土）～11月14日（金）
利用時間：12:00～16:00（L.O.）
場所：ロビーラウンジミザール
料金：4,000円
※1日30食限定
『ラウンジ・バー オールドサルーン1934』では、りんごとキャラメルナッツのパフェ・タタン風を『夜パフェ』として23時までゆっくりと楽しむことができます。
【詳細情報】
りんごとキャラメルナッツのパフェ・タタン風
利用期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）
利用時間：17:00～23:00（L.O.）
場所：ラウンジ・バー オールドサルーン1934
料金：1,500円
さらに、ホテルショップ『ザ・ベーカリー＆ペイストリー』でも、おうちカフェに最適なテイクアウトスイーツとして、『りんごとキャラメルのムース』、りんごをかたどった『ポム ルージュ』、『りんごとピーカンナッツのタルト』などが登場しています。詳細情報
札幌グランドホテル
住所：北海道札幌市中央区北1条西4丁目
りんごとナッツが彩る、秋の華やかなスイーツの饗宴が楽しめる『りんごとナッツのスイーツフェア』。
甘酸っぱいりんごと香ばしいナッツが織りなす秋の味覚を、ホテルでもおうちでも存分に堪能してみてはいかがでしょうか◎文／北海道Likers
【画像・参考】【札幌グランドホテル】「りんごとナッツ」スイーツフェア 販売開始：2025年11月1日（土）～11月30日（日） - PR TIMES
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。