GENERATIONS¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ï¡Ö¶ìÇº¤È³ëÆ£¡×¡Ö¾®¿¹È»¤Ï½ª»Ï¡Ä¡×¡Ö¸÷¤È±Æ¿¨¤ì¤¿¡×
GENERATIONS¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡ÖGENERATIONS¡§The Documentary¡×¡Ê21Æü¸ø³«¡¢¾¾±ÊÂç»Ê´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«Á°ÆüSP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ä´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ê34¡Ë¤ÎÂà½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤ÀGENERATIONS¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¡£ÃæÌ³ÍµÂÀ¡Ê32¡Ë¤Ï¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ã¤Æ±É¸÷¤ÎÆ»¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¶ìÇº¤È³ëÆ£¤¬¥á¥¤¥ó¡£·ë¹½¤¦¤Ã¡Ä¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼õ¤±¼è¤êÊý¤Ï¼«Í³¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢GENERATIONS¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
´°À®¤·¤¿±Ç²è¤ò¸«¤Æ½é¤á¤ÆÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»×¤¤¤ä³ëÆ£¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÇòßÀ°¡Íò¡Ê32¡Ë¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢±Ç²è¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦È¯¸À¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿ô¸¶Î¶Í§¡Ê32¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê¾®¿¹¡ËÈ»¤Ï½ª»Ï¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÊÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£È»¤Î´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂç¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Ø¤Æ¡¢ÌÀÆü21Æü¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼13¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÇòßÀ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¤¬GENERATIONS¡£¡Ê´Ø¸ý¤ÎÂà½ê¤Ï¡ËËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¡£¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸÷¤È±Æ¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¿ô¸¶¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤ÏÁ°¸þ¤¤ËÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÍ¤é¤Îµ°À×¤Î°ìÉô¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢DREAMERS¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤È¤Îå«¤â¿¼¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£