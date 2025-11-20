GENERATIONS¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Ë¤É¤è¤á¤¡¡13Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤ØÃæÌ³ÍµÂÀ¡Ö¥à¥¥à¥¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×
GENERATIONS¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡ÖGENERATIONS¡§The Documentary¡×¡Ê21Æü¸ø³«¡¢¾¾±ÊÂç»Ê´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«Á°ÆüSP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ä´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ê34¡Ë¤ÎÂà½ê¤ÇÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤ÀGENERATIONS¤ÎÎ¢Â¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀëºà¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¸½ºß¤È¤ÎÊÑ²½¤ÎÂç¤¤µ¤Ë²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤É¤è¤á¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¾®¿¹È»¡Ê30¡Ë¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤É¤ì¡©¡×¤È¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÄ¯¤á¡¢ÊÒ´óÎÃÂÀ¡Ê31¡Ë¤ÏÁ´°÷¤ÎÌÜ¤Ä¤¤Î±Ô¤µ¤Ë»×¤ï¤º¡ÖËÜÅö¤Ë¡ÊGENERATIONS¤Ë¡ËÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
13Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾®¿¹¤Ï¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤¤¤¾¡£¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£ÃæÌ³ÍµÂÀ¡Ê32¡Ë¤Ï¡Ö¥à¥¥à¥¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡£¡ÊÅö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ï¡ËÂ¿Ê¬¡Ø¶ÚÆù¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤ó¤ä¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤·¤«¤âº£EXPG¹âÅù³Ø±¡¡ÊLDH¤¬±¿±Ä¤¹¤ë³Ø¹»¡Ë¤Î³ØÄ¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£