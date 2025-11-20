バーミンガムの岩田智輝と古橋亨梧を採点

イングランド2部バーミンガム・シティは15節を終えた現在、6勝3分6敗の11位に位置している。

現地メディア「バーミンガム・ライブ」では現時点での選手評価を公開。MF岩田智輝が「実力を証明している」と好印象の一方、リーグ戦では未だ無得点のFW古橋亨梧は「心配の種」と評価されている。

岩田は昨季3部リーグ優勝＆2部昇格の立役者となり、リーグのベストイレブンにも選ばれた。開幕から15試合連続で先発が続いており、引き続き主力選手としてプレーしている。ポジションは開幕当初はボランチだったが、最近は右サイドバックで起用されており、第13節のポーツマス戦（4-0）では1得点1アシストを記録した。

そんな岩田の現時点での評価はチーム4位の「7.5点」。「右サイドバックへの変更で真価を発揮し、その結果としてブルーズも大きく改善された。この日本人MFは100％を出し切る選手の見本のような選手で、チャンピオンシップのレベルで実力を証明している」と新境地開拓でパフォーマンスが絶賛されている。

一方、夏に新加入した古橋は下から数えて3番目の「5.5点」。リーグカップでは1得点を決めているが、リーグ戦では14試合出場のノーゴールと期待された結果を出すことできておらず、評価は伸びなかった。「精度の高いフィニッシュができていれば、全く違った評価になっていただろう。9回のビッグチャンスのミスはチャンピオンシップ最多。デイビス監督は公には認めていないが、この事実は心配の種だ。ブルーズには、彼が得点を決め始めることが必要だ」と寸評がつけられていた。

なお、この評価はリーグ戦でのプレー時間が150分以上の選手を対象としているため、出場が1試合にとどまるMF藤本寛也には採点がつかなかった。（FOOTBALL ZONE編集部）