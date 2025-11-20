BUMP OF CHICKEN、『ヒロアカ』エンディングテーマ「I」MVをプレミア公開決定 購入特典も明らかに
BUMP OF CHICKENが、新曲「I」のミュージックビデオを21日午後8時よりYouTubeにてプレミア公開することが決定した。
【写真】ファンは見逃せない…！BUMP OF CHICKEN 新譜の特典画像
「I」は、現在放送中のテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲で、10月15日より配信中。12月10日には、TOY'S STORE限定盤と通常盤の2形態でシングルCDとしてリリースされる。
12月10日には、ライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』も発売される。同作には、東京ドーム公演Day2のライブ映像と音源を収録。TOY'S STORE限定盤には、石川・金沢歌劇座公演Day1の映像と音源も追加収録される。
両作品の購入特典も発表され、シングル「I」の通常盤には、店舗別特典として描き下ろしイラストのA5クリアファイルとポストカード、Amazonではメガジャケが付属。ライブ映像作品には、B2ポスターやスリーブケースなどの特典が用意される。
いずれの作品にも、来年秋から開催されるアリーナツアーの最速先行抽選に使用できるシリアルナンバーが封入される。
