『葬送のフリーレン』第2期、初公開の本編映像もりだくさんの最新PV解禁 EDテーマはmiletが続投
2026年1月16日より放送されるテレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期（毎週金曜 後11：00）の本編の初公開映像をふんだんに盛り込んだ最新PVが20日似公開され、エンディングテーマをmiletが第1期につづき担当することが発表された。
【動画】初公開の本編映像もりだくさん！公開された『葬送のフリーレン』第2期PV
解禁となった新PVでは、美しい情景と共にそれが垣間見えるシーンが散りばめられている。そして、アニメ『葬送のフリーレン』の魅力のひとつである激しいバトルシーンも織り込まれ、第2期に向けた期待感を駆り立てる映像となっている。
第2期のEDテーマは、シンガーソングライター・miletによる「The Story of Us」に決定。旅路を行くフリーレンたちの背中を見守り、時にそっと背中を押すような言葉を、miletならではの伸びやかでかつ力強い歌声で紡いでいくミディアムテンポのナンバー。第1期EDテーマ「Anytime Anywhere」とはまた違った魅力の楽曲。
「The Story of Us」を歌うmiletは、「再びフリーレンたちと、そしてあなたとともに旅ができることを心から嬉しく思います。進む一歩にも、立ち止まるときも、振り返る瞬間にも意味がある。そのどんなときにも、この曲であなたを守ることができますように。お守りのようになれますようにと願いを込めて「The Story of Us」を書きました。フリーレンたちの勇気ある旅と一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。溢れんばかりの愛を込めて」と、楽曲に込めた想いと、『葬送のフリーレン』への愛を語った。
また、「The Story of Us」は、第1期EDテーマ「Anytime Anywhere」に引き続き、アニメ『葬送のフリーレン』の劇中音楽を手掛けるEvan Call氏が編曲を担当。「The Story of Us」についてEvan Call氏は、「再びこのコラボレーションが実現しました！『葬送のフリーレン』の世界に再度miletさんの楽曲で参加できることに、心から嬉しく思います。今回の楽曲は、優しさと力強さが共存し、心の奥深くに響きます。だれかと関わることから感じる希望、友情、共鳴などの、イメージを重ねながら、フリーレンの色にさらに溶け込むよう編曲しました。以前よりもmiletさんと理解が深められた事でいえば、先日miletさんが私のオーケストラコンサートに来てくださり、その場でも直接お話しできたことで、彼女の人柄や温かさをより深く知ることができました。その機会が、この曲の表現を一段と広げてくれたと感じています。アニメ本編とともに、「The Story of Us」もぜひ楽しみにしていてください」とコメント。milet×Evan Callという、第1期以来の楽曲制作コラボとしても注目となる。
『葬送のフリーレン』は、2020年4月より『週刊少年サンデー』にて連載中の同名漫画が原作で、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリーとなっている。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞した人気作品で、コミックスは累計3000万部を突破し、テレビアニメが23年9月〜24年3月にかけて放送された。
【動画】初公開の本編映像もりだくさん！公開された『葬送のフリーレン』第2期PV
解禁となった新PVでは、美しい情景と共にそれが垣間見えるシーンが散りばめられている。そして、アニメ『葬送のフリーレン』の魅力のひとつである激しいバトルシーンも織り込まれ、第2期に向けた期待感を駆り立てる映像となっている。
「The Story of Us」を歌うmiletは、「再びフリーレンたちと、そしてあなたとともに旅ができることを心から嬉しく思います。進む一歩にも、立ち止まるときも、振り返る瞬間にも意味がある。そのどんなときにも、この曲であなたを守ることができますように。お守りのようになれますようにと願いを込めて「The Story of Us」を書きました。フリーレンたちの勇気ある旅と一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。溢れんばかりの愛を込めて」と、楽曲に込めた想いと、『葬送のフリーレン』への愛を語った。
また、「The Story of Us」は、第1期EDテーマ「Anytime Anywhere」に引き続き、アニメ『葬送のフリーレン』の劇中音楽を手掛けるEvan Call氏が編曲を担当。「The Story of Us」についてEvan Call氏は、「再びこのコラボレーションが実現しました！『葬送のフリーレン』の世界に再度miletさんの楽曲で参加できることに、心から嬉しく思います。今回の楽曲は、優しさと力強さが共存し、心の奥深くに響きます。だれかと関わることから感じる希望、友情、共鳴などの、イメージを重ねながら、フリーレンの色にさらに溶け込むよう編曲しました。以前よりもmiletさんと理解が深められた事でいえば、先日miletさんが私のオーケストラコンサートに来てくださり、その場でも直接お話しできたことで、彼女の人柄や温かさをより深く知ることができました。その機会が、この曲の表現を一段と広げてくれたと感じています。アニメ本編とともに、「The Story of Us」もぜひ楽しみにしていてください」とコメント。milet×Evan Callという、第1期以来の楽曲制作コラボとしても注目となる。
『葬送のフリーレン』は、2020年4月より『週刊少年サンデー』にて連載中の同名漫画が原作で、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリーとなっている。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞した人気作品で、コミックスは累計3000万部を突破し、テレビアニメが23年9月〜24年3月にかけて放送された。