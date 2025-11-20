おもいっきり頬張ろーーーッ♡【ローソン】沼落ち注意！「クリームたっぷりスイーツ」

柔らかな食感が楽しめる「クリームたっぷりスイーツ」を食べたい時は【ローソン】へ！ さまざまなタイプのクリームスイーツが登場しており、リッチな味わいに幸福感も得られそうです。今回はさつま芋系・栗系に加えて、関東甲信越限定のチョコ系スイーツもピックアップ。小腹が空いたおやつタイムに味わってみて。

空き時間のおやつに「ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ（紅はるか）」

薄めの生地に、紅はるかを使ったホイップクリームがたっぷり入ったこちら。ほっこりとした味わいが、柔らかな食感と共に癒してくれそうです。空き時間に片手でサクッと食べたい時にぴったり。「お手頃価格で極上の味が楽しめる」と@sujiemonさん絶賛の一品です。

厚みのあるホイップがのった「ふわもち生シフォン 焼き芋」

細長い生地が特徴のこちらも必見。天面には焼き芋ホイップがトッピングされており、厚みが出るほどたっぷりのっている分、柔らかな口当たりが楽しめそうです。@sujiemonさんによると「しっとり食感のシフォン生地に焼き芋の香りと甘みが楽しめます」とのことで、食後のデザートにも良さそう。

2種類のクリームを合わせた本格派！「プレミアムロールケーキ 2層のマロン」

生地の中にクリームをたっぷりと詰め込んだ、栗味のロールケーキ。@sujiemonさんによると「濃厚なマロンペースト仕立てのマロンクリームと優しい甘さのマロンホイップの二層仕立て」という本格派のよう。栗の上品な風味を心ゆくまで堪能できそうです。マロンダイスものっており、食感のアクセントとして楽しめます。

関東甲信越エリアで味わえる「チョコレートクリームシフォン」

最後は【Top's（トップス）】監修のチョコ系スイーツをご紹介。関東甲信越エリア限定のレアな一品です。チョコレートシフォンケーキとチョコクリームを合わせたチョコづくしな仕上がりで、濃厚感も期待できそう。@nyancoromochi_sweets_blogさんは「チョコクリームの量がたっぷり入っていて癒される」と高評価。自分へのご褒美に選ぶのもいいかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino