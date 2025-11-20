「これはヤバい！」ギャル曽根【ファミマ】“とろ生”スイーツを絶賛「めっちゃ美味しい！」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルにて『【ファミリーマート】11月のオススメ商品16品！爆買い！』という動画を公開。動画では、ギャル曽根さんがファミリーマートで購入した食品を試食しながら紹介する様子が公開されました。今回はその中から、ギャル曽根さんが「これはヤバい！」と衝撃を受けたスイーツをピックアップ♪

ギャル曽根さんが「美味しそう！」と取り出した商品がこちら。

◼︎とろ生チーズケーキ

ファミリーマート / とろ生チーズケーキ 税込218円（公式サイトへ）

ファミリーマート限定スイーツ！

北海道産のクリームチーズを使用した、とろける口溶けが特徴のチーズケーキです。

◼︎高級感のある味に感激

ギャル曽根さんは、スプーンを入れながら「もうとろ生だ」と言い、パクッと一口食べると「めっちゃ美味しい！これはヤバい！」と、美味しさに衝撃を受けた様子。

そして「私が1番好きなチーズケーキがドゥーブルフロマージュなのね。北海道の。あれを彷彿とさせる」「2層になってるね」と説明すると、試食したスタッフさんも「高級感あるね」と納得。

また、ギャル曽根さんは「酸味が強すぎなくて。美味しい」と、お気に入りになった様子でした♪

■動画もチェック

