村重杏奈「気分最高！」もちもち肌に導く愛用ゲル状シートマスク

村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントにスキンケアの様子を公開する動画を投稿！ブランドのPRではあったものの、自身の感想も語ってくれていました！

■フェイスパック

動画内に登場したのはこちら！

Biodance/リアルディープマスク コラーゲンマスク 8枚 税込4,400円（編集部調べ）

最低3時間の使用が推奨されている、ゲルタイプのフェイスマスク！

村重さんはこちらについて「よく使ってるんだけど」とテロップでコメントしながら紹介。

肌に優しく張りながら「見て見て！このプルプル感！」とゲルの質感についても言及していました！

朝9時からお昼の12時まで貼り、その間に村重さんは家のお掃除。使用後について「マスク後こんなにもちもち」「安定のメイクノリもめっちゃいいし、気分最高！」とテロップを出しながら満足そうな様子を見せていました！

■動画もチェック

動画内では村重さんのスキンケアの様子が垣間見れます！ぜひチェックしてみてくださいね。

@anna07294848 どんな時もスキンケア命懸けな村重！！このパック大好き！！ #PR #バイオダンス #コラーゲンマスクパック #毛穴 #スペシャルケア ♬ オリジナル楽曲 - 村重杏奈