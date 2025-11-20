サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCは相馬直樹監督が今シーズン限りで退任することを発表しました。



来シーズンに向けた運営方針について、強化組織における基本的なビジョンやスタンスに相違があり、双方合意の上、契約を終了することに至ったということです。





相馬監督は今シーズン就任し、ユナイテッドは現在18勝11分け7敗で3位に。J2昇格プレーオフの出場圏内に位置しています。相馬監督は「シーズン佳境の中の公表をお許しください。クラブとの間では、フットボールそのものではなく、強化を取り巻くマネジメント面での考え方にシーズン当初から相違があり、ここまで慎重な話し合いを重ねてきましたが、このような結論に至りました。残念ながら私はクラブを離れる事となりますが、まだ戦いは残っています。昇格を掴み取れるように最後まで一緒に戦ってください」とコメントしています。相馬監督はリーグ戦残り2試合とプレーオフまで続け、後任については決まり次第発表するということです。KYTでは11月23日のホーム最終戦を実況生中継でお伝えします。J2自動昇格、プレーオフに向けて大事な一戦です。是非、ご覧ください。