「by all means」の意味は？聞いたことはあるけど意外にわからないかも…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「by all means」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ぜひどうぞ」「もちろん」でした！
直訳すると、「by all means」＝「どんな手段を使っても」という意味になります。
丁寧な口語表現で、「definitely」や「certenly」と言い換えられますよ。
A：「Can I use this printer?」
（このコピー機、使ってもいいですか？）
B：「By all means!」
（もちろんです！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部