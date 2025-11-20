「by all means」の意味は？聞いたことはあるけど意外にわからないかも…！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「ぜひどうぞ」「もちろん」でした！

直訳すると、「by all means」＝「どんな手段を使っても」という意味になります。

丁寧な口語表現で、「definitely」や「certenly」と言い換えられますよ。

A：「Can I use this printer?」

（このコピー機、使ってもいいですか？）

B：「By all means!」

（もちろんです！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。