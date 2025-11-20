記念日にカレとすることとは...？Ray世代のリアルな【恋愛エピソード】を調査♡

いくつになっても恋バナはやめられない♡ そこで今回は、Ray世代から募集したリアルな「胸キュンエピソード」を調査しました。この記事では両想いの彼とのエピソードをご紹介。大好きな彼との甘〜いエピソードや写真を見れば、今すぐ恋がしたくなること間違いなしです♡

胸キュンエピソード まるで少女マンガのようなLOVEつめこみました ドラマティックな出会いやスペシャルな旅行の思い出など「恋した〜い!!」とため息が出るほど甘々な恋エピを最後におひろめ♡ 愛がつまった写真とともに恋する気分を味わって。

Topic 誕生日に毎年おくる手づくりカレンダー 「毎年カレンダーをプレゼント。これまでの思い出写真をコラージュしたり、毎月のしたいことや、私からのひと言が書いてあります！」N・Mさん（OL・23才）

Item プレゼントでもらったネックレス 「記念日にもらった大事なネックレスを、旅行の際になくしてしまったことをカレに打ち明けたら『ちょうど新しいネックレスをあげたいと思ってたんだよ』とその足で買いに連れていってくれました。カレのやさしさに思わず涙」N・Nさん（アパレル・25才）