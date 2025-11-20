◇男子ゴルフツアー ダンロップフェニックス第1日（2025年11月20日 宮崎県 フェニックスCC＝7117ヤード、パー70）

コース改修が行われて迎えた今大会。最大の注目ホールとなったのが4番だ。ティーイングエリアを前方に移動させ、距離は567ヤードが512ヤードとなり、55ヤード短くなったもののパー5からパー4に変更され難易度は増した。

練習ラウンドを終えた松山英樹が「無理すぎ。なんでパー4なのか不思議」と疑問を呈していたほどだった。では実際のところどうだったのか。

84人がプレーした第1ラウンドはバーディーがわずか2、パーが37、ボギーが39、ダブルボギーが5、トリプルボギーが1で、平均スコア4・5952は18ホール中最も難易度が高かった。

日本人選手で唯一バーディーをマークしたのが下家秀琉。ティーショットを左ラフに入れたが、残り225ヤードから4Iでグリーン右手前に運び、15ヤードのアプローチをウエッジで放り込みチップインで奪った。

下家は「ボギーでいいかなと思っていた。（バーディーは）たまたまです」と謙虚に話したが、それくらいバーディーを取るのは至難の業だったわけだ。