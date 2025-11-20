◆女子プロゴルフツアー 大王製紙エリエールレディス 第１日（２０日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）

第１ラウンドが行われ、２週連続優勝を狙う脇元華（ＧＭＯインターネットグループ）が６バーディー、ボギーなしで６アンダーの６５をマークし、メルセデス・ランク１位の佐久間朱莉（大東建託）と並ぶ首位発進を決めた。

前半の１１番で２メートルに寄せて初バーディー。ティーショットはフェアウェーキープ率５７・１４％と「先週と比べたら曲がりました」と嘆いたが、１５番は６メートル、後半の１番と７番でともに８メートルをねじ込むなど、３週前からパターと握り方を変えたパッティングがさえた。

前週の伊藤園レディスで初優勝を飾った勢いは止まらず。「流れがいいですね。先週と違うのは、気持ちがそこまで切羽詰まっていないので、余裕があるじゃないけど、気持ちよくゴルフができている」と充実の表情を浮かべた。

初Ｖから２週連続優勝となれば、昨年の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）以来、ツアー史上５人目の快挙となる。脇元は「１個１個集中してやり切っていたら、またいい位置で戦えるのかなと思うので頑張っていきたい。普通にやっていきたい」と力を込めた。