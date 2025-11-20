「エヴァンゲリオンシリーズ」の監督・庵野秀明さんのふるさと宇部市で、作品の世界観を体感できる観光イベント、「まちじゅうエヴァンゲリオン第5弾」が始まりました。



JR宇部新川駅前で行われたオープニングセレモニー。そこでお披露目された今回の目玉は・・・

♪除幕

「宇部の魅力、無限大！」



エヴァンゲリオンの左手を再現した巨大な彫刻作品です。





全国から公募で集まった62のデザイン案の中から選ばれたもので、手のひらには、人が座ることもできます。20日は、デザインを考えた福岡県のサダノさんも駆け付けました。（篠粼宇部市長）「座った感想をお願いします」（サダノさん）「冷たいです」制作を担当したのは、2年前「ロンギヌスの槍」を作った地元企業「宇部スチール」の社員たちです。（宇部スチール社員）「（苦労したのは）細かい部分。「しわ」だとか、細部まで宇部スチールの技術詰め込んだ作品ですちゃんといいのができました。アニメ通りです！」第5弾まちじゅうエヴァンゲリオンでは市内34の飲食店が参加するグルメフェアも実施され、エヴァンゲリオンをイメージしたオリジナルメニューがことしもたくさん開発されました。こちらのパン屋さんのイチオシは…？店長「こちらのロンギヌスの槍フランスです」長さ50cmのフランスパン「ロンギヌスの槍」。（店長）「成形するのが大変でした。（試作は）20～30回1～2カ月くらいやってました 自信作です」けさは、県内各地や遠くは愛知県からもお客が訪れ、午前の販売分20本が45分で売り切れました。（客）「よくできてますよねねじれた感じとか」（客）「ぐさっ！」「これでサードインパクト起こせます」大きな経済効果も期待される「第5弾まちじゅうエヴァンゲリオン」。2026年3月15日まで開催されます。