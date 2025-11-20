２０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、冒頭で大分市佐賀関で１８日夕に発生した大規模火災について報じた。

建物１７０棟以上、約４万８９００平方メートルが焼損。発生後４５時間経過も、まだ鎮火に至っていない大火災について、コメンテーターで出演のＣＢＣ特別解説委員の石塚元章氏は「少子高齢化が進みますから日本中のこれからの縮図という気がします。どこで起きてもおかしくない」と指摘。

その上で「最近のニュースと関連付けて考えると、関係ないかと皆さん考えるかも知れないけど、例えばガソリン減税なんか、減税で良かったっていう感じの方が多いと思うけど、あれで地方に回る財源がすごく減らされる。次の財源をどうするって、まだ手当が決まってないから、何千億（円）っていうお金が地方自治体に回らない。そうすると、こういうところって、それを何に使うって、例えばインフラ整備したり、道路を整備したりってことに使えるはずのお金が来ないってことになって」と続けると「極論すると全部に当てはまるわけじゃないかも知れないけど、税金を減らしてもらうと、みんな喜ぶんだけれども、それはうれしいのもすごく分かるけれども、こういうことがこれから普遍的にあちこちで起こるって時に、そこに手当する財源ってどうするんですかってことも合わせて、ちゃんと考えないと」と問題提起。

「同じような火が出た時にすぐ火が消せるか、すぐ消防車が駆けつけられるかというのと、同じような火災だったんだけど、消防車が来ないよ、水出ませんよ、道路が狭いよってことが起こりうるのが今の日本の現状だということを頭の隅に置いてほしい」と訴えていた。