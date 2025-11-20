「競輪祭＆競輪祭女子王座戦・Ｇ１」（２０日、小倉）

歌手でタレントの渡辺美奈代が来場。イベントステージで実施された「オッズパークｐｒｅｓｅｎｔｓ渡辺美奈代トークショー」に出演した。

競輪場への来場は１０月の前橋（𥶡仁親王牌）以来。今回もレースを生で観戦し「すごい迫力ですね。体がぶつかり合ったりしますし、スピードもすごく出ていますね」と驚きの表情を見せた。

車券に関しては「ファンの方々が（３連単などで）『３７４』を買ってくださるんですよ」と語っていた。

２０２６年はデビュー４０周年。「７月にリリースするため、今は曲を作っています。長男（矢島愛弥）が作詞を担当しますよ。そして、まだどこにも発表していませんが、９月は２６、２７日にライブがあります。２Ｄａｙｓの３回公演です」と精力的に活動する。

続けて「ちなみにライブの次の日（９月２８日）は誕生日なんですよ。あと、１１月２９日はオーディション合格の日で、私のおニャン子クラブ会員番号も２９番なんで、ご縁のある数字なんですよ」と日付にまつわるエピソードを明かした。