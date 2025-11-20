Image: ハナサキ

手ぶらの勝利、やっと味わえた。

「腰に巻く」という発想のバッグ

Image: meanswhile meanswhile「ULTRAWEAVE™ MINIMAL BODY BAG」9,900円（税込）

meanswhile（ミーンズワイル）の腰回りを活かしたミニマルなプロダクト「ULTRAWEAVE™ MINIMAL BODY BAG（CARBON BLACK）」（税込9,900円）は、デザイナーの藤崎尚大さんがランニングを始めたことで着想を得たそう。同じランナーとしては確かめたい思いもあって、ご縁がつながりご提供いただき早速使ってみました。

仕事の時は仕方ありませんが、休日のバッグは最小限にとどめたい。願わくば休日は“ガチ手ぶら”で出かけたい。持ち物としては、スマホ、財布、鍵くらいですが、パンツや上着のポケットでまかなうにも着用した服に左右されたり、限界があります。

また、ポケットに収納できても落としてしまうんじゃないか、という一抹の不安とともに常に気が抜けない状態になるので、それでは外出先で楽しめません。そんな事情もあったので、このボディバッグに出合うまでは、小さめのサコッシュに落ち着いていました。

ところがこのミニマルボディバッグは発想からして異色で、腰に巻くタイプのボディバッグです。ランニングやトレイルランではお馴染みのタイプですが、これを普段使いにアレンジしたというわけ。しかもミニマルサイズで。

とはいえ、この手のボディバッグを普段使いするにはちょっとした抵抗がありました。持ち物を入れて装着することで、着用している服によってはお腹が出ているように見えてしまう。とはいえ、服の裾を巻き込む形に装着するのは、スタイリング的には違和感があります。

そういった懸念点は、ミニマルサイズという点で一気に解消。必要最低限の小物類だけなら、実にスマートに収納できます。

エキスパンダブルな機能も

Photo: ハナサキ

実際に使ってみると、とにかく軽い…！ 聞いたところ、わずか50gですって。そしてミニマルサイズの割には収納パワーがあります。

収納したい物のサイズや量によってバッグ自体のサイズが拡張されるエキスパンダブルデザイン（蛇腹のようなデザイン）を採用。キャリーケースなんかにも搭載されている機能ですが、こちらの場合はストレッチ性が高い生地のため、収納する物によってよりフレキシブルに対応してくれるありがたさを実感。

多少持ち物の量が増えても状況に合わせて拡張するなんて、休日バッグのスタメン入り確定です。

Photo: ハナサキ

外側にあるD環は個人的には好感持てました。

エキスパンダブルに容量が変わると言っても、やっぱり限界はあります。たとえば、カラビナをD環に引っ掛けて鍵なんかをぶら下げるなんてことも実現します。収納スペースに空間を作れるので、ちょっとものが増えた時は活用できます。

外出先からの帰りに、もしも荷物が増えてしまった時のためにパッカブルタイプのエコバックなんかを収納しておくと安心かもしれません。そのくらいは収納できる懐の深さを持ち合わせています。

防寒対策など、使用シーンもいろいろ

Photo: ハナサキ

これから本格的に冬を迎えるにあたって、上着が増えるのでそのポケットを利用すれば簡単に手ぶらスタイルが完成するかもしれません。

ただ、その時に気をつけたいのはポケットが異様に膨らんでしまうことによって失われるきれいなシルエットや着崩れ。スマートさを考えたら、上着やパンツのポケットは最小限にして、ミニマルボディバッグを活用するのがベストです。

着用した服のポケットが少なくなりがちな夏はもちろん、そういった観点からも秋冬も活躍できることを考えると、通年で頼りになりますね。 また、特に海外などの旅先でもセキュリティを考えた時に、収納物を「身につけられる」ので、大切なものを守るにも一役買いそうです。

ちなみに、寒い時にはホッカイロを入れてお腹まわりを温める、といった防寒対策としてのアレンジもアリ。使い手によって最適化できるバッグなんて、なかなかお目にかかれませんよ。

ちなみに、サコッシュよりもコンパクトなので、斜めがけのアレンジはこなれた印象になるので個人的に好みでした。それと素材違いでメッシュも用意しています。こちらの方が、よりスポーティですね。