Straine×ズートピア2♡限定デザインのストレートヘアケアセット登場

ヘアケアブランド「Straine（ストレイン）」から、ディズニー最新作『ズートピア2』の特別デザインセットが登場します。人気キャラクター「ニック」「ジュディ」に加え、新キャラクター「ゲイリー」もデザインに採用。フローラルダークチェリーの香りで、バスタイムが華やかに♡数量限定のため、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりです。12月5日(金)より全国のバラエティストア・ドラッグストアで発売開始♪

即攻ストレートを叶える新ヘアケア

「Straine」は、真っ直ぐなラインのようにしなやかで整ったストレート髪*を目指すブランドです。髪内部に着目した独自補修設計で、クセやうねりを補修しながら美しいツヤ髪へ導きます。

発売以来、品薄や売り切れが続出するほど注目度の高いアイテムです。

今回のズートピア2限定デザインは、楽しいキャラクターと香りで毎日のヘアケアがもっとワクワクするラインナップです♪

DHCの新作ローション誕生♡“美容液級”の潤いを叶えるクリスタルスキン

限定セット＆単品商品の詳細

【STRAIGHT SHAMPOO＆TREATMENT／ディズニーデザインセット】



価格：3,960円(税込)

フローラルダークチェリーの香りで、しなやかなストレート髪*に。数量限定の特別デザインはギフトにもおすすめです。

セット内容：ストレートシャンプー475mL・ストレートトリートメント475mL・ストレートヘアオイルお試しサイズ1mL×2包

数量限定♡キャラクターデザインで楽しい髪ケア

Straineのズートピア2限定デザインは、髪をしなやかで美しいストレート髪*に整えながら、キャラクターのかわいさとフローラルダークチェリーの香りでバスタイムをもっと楽しくしてくれます♡

数量限定のため、ギフトにも自分用にもおすすめ。12月5日(金)から発売される特別なセットで、毎日のヘアケアにワクワク感をプラスしてみてください♪