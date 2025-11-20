アイドルグループ・Devil ANTHEM.の水野瞳さんが、週刊SPA!（扶桑社）の人気企画「美女地図」に登場しました。



【写真】見返りポーズに色香があふれる水野瞳さん

テーマは「虜にする瞳！」。今作では水野さんが、写真を学ぶ女子美大生を演じ、恋と進路に揺れる秋の物語を繊細に表現しています。誌面では、恋人と同棲しながらも、進路に迷いを抱く心情を表現したストーリー仕立ての構成です。白のランジェリーからこぼれ落ちそうなバストとけだるげな表情を浮かべたカット、浴室でピンクのランジェリー姿の水野さんが見返りポーズで、まん丸ヒップを見せつけています。（撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：KEIKO（renewal） スタイリング：毛塚由恵）



【水野瞳さんプロフィール】

みずの・あきら 2003年12月14日、愛知県出身。T163 アイドルグループ「Devil ANTHEM.」のメンバーとして活動。得意のダンスで鍛えたボディとキュートルックスで2023年に水着グラビアデビューして以降、雑誌の誌面を飾っている。2024年11月に1st写真集「AKIRA」発売。11/29（土）開催の「SPA!FES 2025」にも出演決定。最新情報はX（@DANTHEMAKIRA）