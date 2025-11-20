旅先で買いたい「栃木県のお土産」ランキング！ 2位は宇都宮みんみんの「生餃子」、1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。All About ニュース編集部では、2025年11月11日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。
その中から、旅先で買いたい「栃木県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「濃厚でなめらかな口どけがたまらないから」（50代男性／広島県）、「那須高原を代表する濃厚なチーズケーキ。数種類のチーズをブレンドしたしっとりとした食感と、絶妙な塩気が人気で、日持ちも比較的長めです」（60代男性／香川県）、「濃厚でクリーミーながら、後味がさっぱりとした那須を代表するチーズケーキだから」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
2位：生餃子（宇都宮みんみん）／52票栃木県宇都宮市は「餃子の街」として全国的に有名であり、その人気を支える代表格である宇都宮みんみんの生餃子が2位にランクインしました。野菜が多めでヘルシーな餡が特徴で、何個でも食べられるあっさりとした味わい。冷凍の状態で持ち帰りができるため、自宅で焼きたての宇都宮餃子を再現できるのが大きな魅力です。
回答者からは「大人気でとても有名な宇都宮の餃子は、生地がもちもちで美味しいからです」（20代女性／大阪府）、「栃木といえばでまっさきに思いつくのが餃子です。実際に推しのアイドルも宇都宮の餃子を食べていたので、実際に食べてみたいと思ったためです」（20代女性／千葉県）、「やっぱり餃子が有名だから、買って帰って餃子パーティーしたい」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
1位：御用邸チーズケーキ（チーズガーデン）／94票圧倒的な票数で1位に輝いたのは、那須高原に本店を構えるチーズガーデンの御用邸チーズケーキです。数種類のチーズをブレンドして焼き上げた、濃厚でありながらも滑らかで上品な味わいが特徴です。しっとりとした食感と、焼きチーズの香ばしさが魅力で、世代を問わず高い人気を誇ります。
回答者からは「濃厚でなめらかな口どけがたまらないから」（50代男性／広島県）、「那須高原を代表する濃厚なチーズケーキ。数種類のチーズをブレンドしたしっとりとした食感と、絶妙な塩気が人気で、日持ちも比較的長めです」（60代男性／香川県）、「濃厚でクリーミーながら、後味がさっぱりとした那須を代表するチーズケーキだから」（40代女性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)