「奥さん？いたの？」蛙亭・中野、誕生日プレゼントで“ロケット団”加入？ 「センス良すぎて爆発した」
お笑いコンビ・蛙亭の中野周平さんは11月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。誕生日を迎えたことを報告し、妻からのプレゼントを公開しています。
【写真】蛙亭・中野、“ロケット団”に加入宣言⁉
この投稿にファンからは、「センス良すぎて爆発した」「奥さん？いたの？」「我がロケット団に中野を入れるしかない」「いいなあ！」「相棒ポケモンはイワークラ」「優しそうなロケット団〜笑 中野くんお誕生日おめでとう」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
妻からのプレゼント中野さんは「奥さんが誕生日プレゼントくれた ロケット団に入団です」とつづり、1枚の写真を投稿しました。真っ赤な「R」の文字が中央に入ったアタッシュケースを持ち、ポーズを決めている中野さんが写っています。人気作品『ポケットモンスター』に登場する「ロケット団」をモチーフにしたケースのようで、以前から同作のファンであることを公言している中野さんにぴったりのプレゼントといえます。
ポケモン愛伝わるイラスト中野さんは、ファンアートも作成しています。2019年まで放送されていたアニメ『ポケットモンスター サン＆ムーン』の最終回放送後には、「サンムーン最後まで最高でした！」と、イラストを公開しました。キャラクターのかわいさをしっかりと表現しており、中野さんのポケモン愛の深さが伝わってきます。
