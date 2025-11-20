“黒キティ”がビッグサイズのぬいぐるみに！ ツートーンカラーがかわいい限定プライズ登場
サンリオの人気キャラクター“ハローキティ”のプライズ用景品「ハローキティ ツートンカラードール グレートジャンボ」が、11月21日（金）から、「モーリーファンタジー」や「PALO」をはじめとするアミューズメント施設とオンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」で順次展開される。
【写真】思わず抱っこしたくなるビックなサイズ感！ ぬいるぐみ詳細
■ポップでシックなカラーリング
今回登場するのは、ピンクとブラックのツートンカラーがおしゃれなハローキティのぬいぐるみ。
大きさは、縦約42cm×横約34cm×厚み約27cmと存在感のあるビッグサイズで、インテリアに飾ったり、抱っこしたりして楽しめる。
また、ポップでありながらシックなカラーリングも魅力的。明るくてやさしい女のコ、ハローキティの魅力が詰まった大人かわいいアイテムだ。
