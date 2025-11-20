「ハローキティ ツートンカラードール　グレートジャンボ」登場！

　サンリオの人気キャラクター“ハローキティ”のプライズ用景品「ハローキティ ツートンカラードール　グレートジャンボ」が、11月21日（金）から、「モーリーファンタジー」や「PALO」をはじめとするアミューズメント施設とオンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」で順次展開される。

【写真】思わず抱っこしたくなるビックなサイズ感！　ぬいるぐみ詳細

■ポップでシックなカラーリング

　今回登場するのは、ピンクとブラックのツートンカラーがおしゃれなハローキティのぬいぐるみ。

　大きさは、縦約42cm×横約34cm×厚み約27cmと存在感のあるビッグサイズで、インテリアに飾ったり、抱っこしたりして楽しめる。

　また、ポップでありながらシックなカラーリングも魅力的。明るくてやさしい女のコ、ハローキティの魅力が詰まった大人かわいいアイテムだ。