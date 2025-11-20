¡ÖU Can¡ìt Touch This¡×¤«¤é35Ç¯...63ºÐà¥é¥Ã¥Ñ¡¼áºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬´Ñ¤¿¤¤!¡×¡Ö¤Þ¤Àà¥Ï¥Þ¡¼¥¿¥¤¥àá¤Ï¤Ä¤Å¤¤¤Æ¤ë¡×
90Ç¯Âå¥À¥ó¥¹¥Ö¡¼¥à¤ÎÎ©Ìò¼Ô
¡¡80Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢¥Ý¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¶á±Æ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î³¤´ß¤Î¤É¤³¤«¡£²ñµÄ¡¢¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¢AI¡¢·ÐºÑ¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡¢¥´¥ë¥Õ¡£±É¸÷¤Ï¿À¤Ëµ¢¤¹¡×¤È¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏMC¥Ï¥Þ¡¼(63)¡£¤Ò¤²¤òÀ¸¤ä¤·¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÉ÷ËÆ¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬´Ñ¤¿¤¤!¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤Àà¥Ï¥Þ¡¼¥¿¥¤¥àá¤Ï¤Ä¤Å¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Ï¥Þ¡¼¤Ï¡¢1988Ç¯¤Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLet's Get It Started¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£90Ç¯¤Î2nd¡Ö¥×¥ê¡¼¥º¡¦¥Ï¥Þ¡¼¡¦¥É¥ó¥È¡¦¥Ï¡¼¥Æ¥à ¡×¤¬À¤³¦¤ÇÎß·×1000ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖU Can't Touch This¡×¤Ï¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç21½µ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Î»Â¿·¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¤ä¡¢È±·Á¡¢ÉþÁõ¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿ô¡¹¤ÎCM¤ËËÜ¿Í¤¬½Ð±é¡¢¤Þ¤¿³Ú¶Ê¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï²»³Ú³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¼Â¶È²È¡¢ËÒ»Õ¤Ê¤É¤Î´é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£