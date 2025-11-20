¡Ö¾ï¤Ë°Å»¦¤Ë¤âÃí°Õ¡×ÆÁÀî²ÈÅÁÍèàµ®½Å°äÉÊá¸ø³«¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö°ì¿©°ì¿©¤¬Ì¿·ü¤±¤È¤Ï¡×¡ÖÊª¤Ë½É¤ëµ²±¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂº¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡¹¾¸ÍËëÉÜºÇ¸å¤Î¾·³¡¦ÆÁÀî·Ä´î¤Î¡¢¤ä¤·¤ã¤´(¤ÒÂ¹¤Î»Ò)¤Ë¤¢¤¿¤ë»³´ßÈþ´î¤µ¤ó¤¬ÆÁÀî²ÈÅÁÍè¤Îµ®½Å¤ÊÉÊ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆÁÀî·Ä´î²È¤Î¤ªÈ¤ ÆÁÀî·Ä´î¤Ï¾ï¤Ë°Å»¦¤Ë¤âÃí°Õ¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤º Àè¤¬¶äÀ½¤ÎÊª¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ä¤ÏÆÇ¤ËÈ¿±þ¤·ÊÑ¿§¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢³°¿©¤¹¤ë»þ¤Ï¥Þ¥¤È¤¤Ç¡£ (¾·ÂÔ¤ÏÊÌ) ¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÁÄÉã¤Î¤ªÈ¤¤âÀè¤Ã¤Ý¤¬¶âÂ°À½¤Ç¤·¤¿¡£³Ø·Ý°÷¤Ê¤É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»ñÎÁ(»ËÎÁ)¤Ê¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°äÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÊ°ì¤Ä°ì¤Ä¤ËÊª¸ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´Ý¤Ë»°¤ÄÍÕ°ª¤Î¸æÌæ¤¬¤Ä¤¤¤¿Àè¤¬¶ä¿§¤ÎÈ¤¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡¡°Å»¦¤Î´í¸±¤Ë¾ï¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢ËëËö¤Îº®Íð´ü¤ËÀ¯¶É¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿ÆÁÀî·Ä´î²È¤Ë¤Ä¤¿¤ï¤ëµ®½Å¤Ê°äÉÊ¤Î¸ø³«¤Ë¡Ö¸æ²È¤ËÂå¡¹ÅÁ¤ï¤ëÃÎ·Ã¤Ï¡¢¾ï¤Ë¹ñÆñ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡£¶äÀ½¤ÎÈ¤¤Ï¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀè¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°ì¿©°ì¿©¤¬Ì¿·ü¤±¤È¤Ï²¿¤È¤¤¤¦¸æÎ©¾ì¤«¡Ä¡×¡ÖÆÇ¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥ÒÁÇ¡¢¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬¤º´Þ¤Þ¤ì¤ëÉÔ½ãÊª¤ÎÎ²²«¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¹õ¤¯¤Ê¤ëÍ³¡×¡ÖÊª¤Ë½É¤ëµ²±¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂº¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎò»ËÅª¤ÊÈþ½ÑÉÊ¡¢´ãÊ¡¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£