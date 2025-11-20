¡ÖÁ´À¹´ü¤ä¤ó¡¼¡×¡Ö¥â¡¼Ì¼¡£¤ÎÎò»Ë¡×TVÀ¸½Ð±é44ºÐ¸µ¥â¡¼Ì¼àÊÑÁ«6Ëç¥Ñ¥Í¥ëá¤ËÈ¿¶Á¡Ö´Ö°ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼½é´ü¤«¤é¤Î´é¤ÎÊÑÁ«¤Ë¡Ö¤«¤ï¤é¤ó¡ª¡ª¡×
¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç´é¤ÎÊÑÁ«¤ò¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Î¥¯¥¤¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÎòÂåMV¤Î»ä¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¡×¡Ö³§ÍÍ¤Ï²¿¤Î¶Ê¤ÎMV¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÈÓÅÄ·½¿¥(44)¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÆÃ½¸¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿àÈÓÅÄ¤Î1¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤É¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎMV¤«¤òÅö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥ºá¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥Ò¡¼¡×(1998Ç¯)¤«¤é11ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎø°¦¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó21¡×(2000Ç¯)¤Þ¤Ç¤Î6Ëç¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÁ´À¹´ü¤ä¤ó¡¼¡×¡Öº£À¤¤âÍèÀ¤¤âÆóÅÙ¤È¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¡ÖÄ¹¤¤»ö¥ò¥¿¥¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤é¤ó¡ª¡ª¡×¡Ö¤«¤ª¤ê¤ó¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö½é´üMV¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥â¡¼Ì¼¡£¤ÎÎò»Ë¤Ã¤Æ¤¹¤²¤§¤Ê¡×¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£