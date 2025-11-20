¡ÖºÇ¶á¤Ï¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡×°µ´¬44ºÐMEGUMIºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡×¡Ö²¿¤³¤ì¡©¡×¡Ö¿À¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈþËâ½÷¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¥Ç¥³¥ë¥ÆÁ´³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI(44)¤¬¸ø³«¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Ï¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤äÏÓ¤ò½Ð¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÂ¾¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö´é¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë´°àú¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹ü³Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¡Ö¿À¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈþËâ½÷¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡×¡Ö²¿¤³¤ì¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£