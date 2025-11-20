北川景子、地元凱旋 温かい出迎えにびっくり 関西弁であいさつ「舞台あいさつで大阪に来るのは8年ぶり」
俳優の北川景子（39）が20日、大阪駅前の映画館で開催された映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）の舞台あいさつに登壇した。地元凱旋で、関西のファンからの温かく出迎えられた。
【全身ショット】さすがです…独創的な衣装を着こなす北川景子
今作は借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。主人公・永島夏希を北川、夏希に手を差し伸べ、ボディガードとして手を組む多摩恵を森田望智が演じている。
兵庫出身の北川が同作で演じるのは、ほぼスッピンで顔を崩して大きく笑い、関西弁でまくし立て、泣きじゃくり、夜のネオン街を全力で駆け回る強くたくましい母。ちなみに夏希が話す関西弁は、関西弁の中で最もノーマルとされる“摂津弁”なのだが、撮影前に北川から「どこの方言にしますか？」と製作陣に質問があったそう。
地元・関西に凱旋した北川を、観客が花を模した紙細工を振りながら「おかえり」と温かく出迎えると「すごい華やかでうれしい！」と喜んだ。関西弁でのあいさつを求められると「大阪には朝ドラもやらせてもらっててひんぱんに来てるんですけど、舞台あいさつで大阪にくるのは8年ぶりくらいになります」と関西弁のイントネーションで答えた。
関西弁でのあいさつを終えると「ひとりでやるの、結構難しい」と照れ笑いを見せた。
