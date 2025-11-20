桜田ひより、吉川愛に“愛の告白” 仲良しすぎて「親友という枠を超えている」
俳優の桜田ひより（22）、吉川愛（26）が20日、「ワーナーブラザーススタジオツアー東京 ーメイキング・オブ・ハリー・ポッター」で行われた、アンバサダーお披露目イベントに登場。仲が良すぎるという2人の関係性を明かした。
【写真】お似合いです！ローブを着て魔法をかける桜田ひより＆吉川愛
『ハリー・ポッター』シリーズの大ファンで、プライベートでも親交の深いという桜田と吉川。そんな2人がそろって同施設開業初のアンバサダーに就任することとなり、「とにかく喜びに満ちあふれました！」（桜田）、「柱に飛びつきました！」（吉川）と、笑顔で喜びを爆発させた。
2人の仲に言及すると、桜田は「私が中学3年生くらいから（仲が良くて）。親友ともまた違ったレベルとうか、家族といっても過言じゃないくらい。私の仲では親友という枠を超えています。私が10代の頃悩んでいた時にずっと相談に乗ってくれたりとか、20代になってからも節目節目で何時間でもずっとおしゃべりして、お姉ちゃんのようでもあります」と恥ずかしそうに思いを伝える。
吉川も「初めて直接聞いたので、ちょっと照れちゃいますね（笑）」とにやり。桜田は「普段こういうことを言わないので、初めて言いました！愛の告白でしたね（笑）」とほほ笑んだ。
吉川も、桜田について「私にとっても家族みたいな。いなきゃいけない…というかいて当たり前の存在なんです。なので、ひよりがいなくなるって考えたら、全部を失ったと思うくらい本当に大切な存在で。こんなカワイイ見た目をしていますけど、ズバズバ私にアドバイスしてくれるし、でもかわいらしい天然なところもある。一緒にいて全然飽きないし、何時間でも一緒にいます。ひどい時は週4で一緒にいたりして…仲良しすぎる」と2人の関係性を明かした。
映画『ハリー・ポッター』シリーズの制作の裏側を体験できる施設「ワーナーブラザーススタジオツアー東京 メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、来年1月12日までクリスマス特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を開催。映画の中で描かれた魔法界のクリスマスが表現されている。
