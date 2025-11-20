男子テニスで、１７日に開幕したツアー下部大会、横浜慶応チャレンジャー（横浜・慶大日吉コート）は、２１日の試合日程を発表。ベスト８に進出した第１シードで元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）の準々決勝は、３番コート第２試合に入った。第１試合は午前１１時の開始予定。準々決勝では、同２８８位で第８シードの内田海智（富士薬品）と対戦する。

内田は、錦織と同様に、日本テニス協会の盛田正明名誉顧問が設立した盛田テニス基金の援助を受け、米フロリダにあるＩＭＧアカデミーに留学した。ジュニア時代は、２０１１年ウィンブルドン・ジュニア、１２年全米オープン・ジュニアでベスト４入りした。

錦織は、今年５月の全仏前哨戦ジュネーブ・オープン（スイス）で腰を痛め、２回戦で途中棄権。８月のシンシナティ・オープン（米国オハイオ州）で１度、復帰したが、１回戦で敗れ、それ以降、リハビリと治療に専念していた。錦織は１回戦後の会見で、腰のけがについて「疲労骨折のような骨の問題」と明かしている。

錦織が、日本国内のツアー下部大会チャレンジャー・シリーズに出場したのは、２００６年３月の島津全日本室内選手権以来、１９年８か月ぶりだ。