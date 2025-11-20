ＮＨＫ大阪放送局は２０日、同局内で第４６回「ＢＫラジオドラマ脚本賞」の表彰式を行った。

テレビやラジオで活躍する多くの作家を排出するなど次代を担う脚本家の登竜門として高く評価されているＢＫラジオドラマ脚本賞。１９８０年から始まり、過去の受賞者には、ＢＫ制作の連続テレビ小説の脚本『ええにょぼ』を担当した東多江子さん、『舞いあがれ！』の桑原亮子さんのほか、『ゲゲゲの女房』、『八重の桜』の山本むつみさんがいる。

１５１篇の応募作品の中、最優秀賞は増田佳子さんの「彼女の視点〜ｈｅｒ ｐｏｉｎｔ ｏｆ ｖｉｅｗ〜」。佳作は、谷口えみさんの「ねがいましては！」、石川文晃さんの「１２アンドロイズ」が選出された。

同局のチーフ・ディレクターの小島史敬氏は「例年より作品のクオリティとしては、『近年まれにみるアガった作品が多かった』という声もいただいております」と審査員の感想を紹介した。

同局の平匠子局長から最優秀賞の賞状を受け取った増田さんは「ご連絡をいただいた時は寝起きだったこともありピンとこなかったんですけど、最終に残ったんだろうなと思って聞いていたら最優秀賞ですと言っていただいて、声がひっくり返るくらい感激しました」と喜びの声をあげた。

増田さんの受賞作品は、５０分のラジオドラマ番組「ＦＭシアター」として制作され、ＮＨＫ―ＦＭで全国放送される予定だ。