元世界2階級王者の亀田和毅（34＝TMK）が、YouTube「TMK BOX TV」に出演。今月24日に迫った注目のWBC世界バンタム級王座決定戦、那須川天心（27＝帝拳）と井上拓真（29＝大橋）の試合を予想した。

「この試合は面白い」と目を輝かせた和毅。試合は「俺は天心選手の判定勝ちやと思う。2ポイント差」と予想した。

多くの元世界王者クラスが実力が拮抗した2人の戦い方を踏まえて、僅差判定を予想する。

和毅も同じだが、「ホームが帝拳やんか。際どいラウンドは天心にいく。チャンピオンが拓真選手やったらギリギリのラウンドが拓真に行くけど」と指摘した。

今回は帝拳プロモーションによる興行。日本人対決とはいえ、拓真にはアウェーのリングになる。

和毅は「だから拓真選手は絶対取ったなというラウンド多くないと厳しい」と説明した。

ただ、スタミナのある前半にスピードのある天心から確実にポイントを奪うのは難しい。

「KO（決着）はない」と断言する和毅だが、「1回はタイミングでダウンあるかも」と指摘。このダウンによるポイントを取った方が有利な展開となりそうだ。