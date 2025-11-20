連日、県内各地で相次ぐクマの目撃情報。上田市のリンゴ畑では実を食い荒らすクマの姿をカメラが捉えていました。



ゆっくりと歩く1頭のクマ。11月13日午後9時半すぎに上田市のリンゴ畑で捉えられた映像です。警戒しているのか辺りを見回し…、その後、木に近づいたクマは立ち上がり器用に実を取って食べ始めました。この2日後にも…。午前2時半すぎに現れた丸々と太ったクマ。畑に落ちていたリンゴを食べています。





サイズ感はどちらも同じくらいに見えます。さらに耳には一度捕まった時につけられるタグも確認できます。園主の坂下浩さんによりますと食べられたのは収穫の最盛期を迎えている「サンふじ」。11月に入ってから、午後9時から午前5時までほとんど毎日出没しているということです。畑があるのは上田市殿城の山際。市によりますと直近1か月で周辺では6件の目撃情報があります。市全体での目撃情報は先月末時点で43件と去年の同じ時期より10件増えています。坂下さんの畑を含む周辺のリンゴ畑には鉄柵や電気柵が設置されていますが、その効果は薄く農作物被害は絶えません。今年は特に出来が良かったという「サンふじ」。これまでに2トンほどが食い荒らされ、被害額はおよそ200万円に上るということです。坂下さんは「こんなことは初めてだ」と落胆しています。この事態を受け、周辺には市や猟友会が檻を2か所に設置。市によりますと今週17日に成獣のクマが捕獲されたということですが、耳にタグが付いていなかったことから別の個体とみられています。クマを寄せ付けないために廃棄する果樹の適切な処理などできる対策を行ってほしいとしています。