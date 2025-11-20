ユーロ圏　１０年債利回り格差
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:02時点）（%）
ドイツ　　　　2.726
フランス　　　3.48（+75）
イタリア　　　3.464（+74）
スペイン　　　3.219（+49）
オランダ　　　2.873（+15）
ギリシャ　　　3.342（+62）
ポルトガル　　　3.054（+33）
ベルギー　　　3.255（+53）
オーストリア　3.014（+29）
アイルランド　2.936（+21）
フィンランド　3.077（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）