ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５、伊７４ｂｐ 前日並みの水準
ユーロ圏 １０年債利回り格差
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:02時点）（%）
ドイツ 2.726
フランス 3.48（+75）
イタリア 3.464（+74）
スペイン 3.219（+49）
オランダ 2.873（+15）
ギリシャ 3.342（+62）
ポルトガル 3.054（+33）
ベルギー 3.255（+53）
オーストリア 3.014（+29）
アイルランド 2.936（+21）
フィンランド 3.077（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
