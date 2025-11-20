彼氏と結婚する予定だったのに、突然フラれてしまったら現実を受け止めるのに時間がかかると思います。しかもそれが彼氏の浮気が原因だと、さらなるショックを受けるようで……？ 今回は、3年付き合った彼氏が浮気相手と婚約したことを知ってショックを受けた話をご紹介いたします。

婿養子になる

「彼氏と結婚するつもりでいたけど『やっぱり結婚はできない』と言われました。理由を聞くと、半年くらい前から浮気をしていたみたいです。さらに、浮気相手の家は会社を経営していて、彼氏は結婚して婿養子になるんだとか。すでにお互いの家に挨拶を済ませているみたいだし、結婚は確定ですよね。

私と結婚するって言ってくれてたし3年も付き合っていたのに、こんなあっさりと捨てられてしまうなんて虚しくなりました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 長く付き合った彼氏に浮気されるだけでもつらいのに、その相手と結婚するなんて知ったら相当ショックですよね。しかもお金や権力を手に入れたいがために、大切な彼女を傷つけたことも許せません。

