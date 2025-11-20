『サンデー・ジャポン』（TBS系）の新アシスタント・若林有子アナが11月18日、自身のInstagramで黒のキャミソール姿の写真を投稿。その美貌に注目が集まっている。

「この日彼女がInstagramにあげたのは、エジプトを観光したときの写真です。1カ月以上前にとった夏休みに渡航したようですが、《エジプト投稿のろのろ続けてます》とあるように、多忙の合間を縫って、思い出の画像をアップしているようです」（芸能記者）

12枚つづりとなっている連続写真の1枚めは、ルクソール神殿をバックにしたショット。壮大な景観を背に、黒のキャミソールで笑顔を見せている。

「胸部分にかけたサングラスも印象的です。さりげなく胸元に配置することで、デコルテの美しさがより強調されていますね」（同前）

同投稿のコメント欄には、

《わかばちゃん美しすぎます》

《有子ちゃん 世界どこに行っても一番かわいいよ》

といったように、ファンからも高評価を得ている。芸能プロ関係者は「アイドル的人気を獲得しつつある」と分析する。

「『サンジャポ』の歴代進行アナを見ても、田中みな実さん、吉田明世さん、良原安美さんと、どちらかというと大人っぽかったりセクシーな雰囲気のなかで、若林アナはフレッシュで親しみやすい、可愛らしい側面がありますね。

また、彼女は『サンジャポ』に加えて『ひるおび！』のコーナー進行、『よるのブランチ』の進行なども請け負っています。また2019年10月から始まった平日朝のワイドショー『グッとラック！』の進行アシスタントに就任したのは、入社わずか5カ月のこと。そこで司会の立川志らくさんから鍛えられたそうです。つまり生放送のワイドショーもお手の物というわけなんです。多くの視聴者の目に触れられる中で、アイドル的な人気も得るようになってきたというわけですね」（前出・芸能プロ関係者）

将来のTBSを背負って立つエース候補というわけか。

「『グッとラック！』では志らくさんと、そして『ひるおび！』では恵俊彰さんという2人の大物と渡り合ってきました。この10月からは、しゃべりすぎてつい番組進行が滞ってしまうこともある爆笑問題・太田光さんとも向き合っています。これまで培ってきた対応力を生かし、予測不能な太田さんとの“尺調整”バトルも、今後の“見どころ”です」（前出・芸能プロ関係者）

『サンジャポ』の進行役を務める女子アナはフリーに転身するなど“売れる”という神話がある。どうやらこの神話は今も正しいようだーー。