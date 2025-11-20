eill、アジア5都市を回る＜ACTION ASIA TOUR 2025-2026＞詳細発表
eillが、自身初となるアジア5都市を回るツアー＜ACTION ASIA TOUR 2025-2026＞の海外公演会場や日程、チケット販売情報などの詳細を解禁した。
eillは2024年に台北とソウルにてワンマンライブを開催。そこから約1年半ぶりの海外でのワンマンライブとなる。
＜ACTION ASIA TOUR 2025-2026＞は、11月29日の大阪・心斎橋BIGCAT公演を皮切りに2026年2月7日の東京・Kanadevia Hall（旧：TOKYO DOME CITY HALL）まで、全国6都市を回る全国ツアーを開催したのちに、台北・上海・香港・バンコク・ソウルのアジア5都市を回るツアーとなっている。
なお、国内公演は、東京・大阪・札幌がすでにソールドアウトしており、その他の地域もチケットは残りわずかとなっている。
＜ACTION ASIA TOUR 2026 (海外公演)＞
■台北(TAIPEI)
日程：2026年4月10日（金）
時間：開場 18:30／開演 20:00
会場：MOONDOG
チケット：
・一般：TWD 1,700
・VIP：TWD 3,300
・障がい者：TWD 850
・当日券：TWD 1,900
＊前売券が完売した場合、当日券の販売は行いません。
チケット発売日：2025年11月29日（土）12:00（CST）
販売プラットフォーム：KKTIX （https://kktix.com/）および台湾全土のFamilyMart（FamiPort）
販売URL：https://baodaorecords.kktix.cc/events/fu7m6yt
チケット購入手順(日本語)：https://drive.google.com/file/d/1K1ErmYNmTgbuIHELRcpZqgJDiRdXxaCF/view?usp=sharing
VIP限定特典：
・優先入場
・グッズ優先購入
・VIP PASS 記念カード（1枚）
・ロゴステッカー（1枚）
・終演後ミート＆グリートにて、A3直筆サイン入りポスターをeill本人より手渡し
■香港(HONGKONG)
日程：2026年5月8日（金）
時間：開場19:00／開演20:00
会場： PORTAL
チケット：
・一般：680 HKD
・VIP：980 HKD
チケット発売日：2025年11月24日（月）13:00（HKT）
販売プラットフォーム：NEON LIT
販売URL：https://www.tickets.neon-lit.com/eill2026
VIP限定特典：
・優先入場
・グッズ優先購入
・VIP PASS 記念カード（1枚）
・ロゴステッカー（1枚）
・終演後ミート＆グリートにて、A3直筆サイン入りポスターをeill本人より手渡し
■バンコク(BANGKOK)
日程：2026年5月10日（日）
時間：開場19:00／開演20:00
会場：MR.FOX LIVEHOUSE
チケット：
・早割チケット：1,800 THB
・一般：2,200 THB
・VIP：3,500 THB
・当日券：2,500 THB
＊前売券が完売した場合、当日券の販売は行いません。
チケット発売日：2025年11月21日（金）12:00（ICT）
販売プラットフォーム：https://www.ticketmelon.com/
販売URL：https://www.ticketmelon.com/slammanbookingasia/eillbkk/
VIP限定特典：
優先入場
グッズ優先購入
VIP PASS 記念カード（1枚）
ロゴステッカー（1枚）
終演後ミート＆グリートにて、A3直筆サイン入りポスターをeill本人より手渡し
■ソウル(SEOUL)
日程：2026年5月31日（日）
時間：後日発表
会場：YES24 WANDERLOCH HALL
チケット価格・発売日：後日発表
チケット販売プラットフォーム：YES24 TICKET
■上海(SHANGHAI)
COMING SOON
＜ACTION ASIA TOUR 2025-2026 (国内公演)＞
2025年
11月29日（土）大阪・心斎橋BIGCAT
開場17:00/開演18:00
12月5日（金）北海道・札幌PENNY LANE 24
開場18:00/開演19:00
12月13日（土）宮城・仙台Rensa
開場17:00/開演18:00
2026年
1月17日（土）福岡・DRUM LOGOS
開場17:30/開演18:30
1月24日（土）愛知・名古屋DIAMOND HALL
開場17:30/開演18:30
2月7日（土）東京・Kanadevia Hall（旧：TOKYO DOME CITY HALL）
開場17:00/開演18:00
料金・券種：
[東京公演以外] スタンディング(整理番号付き) 7,700円(税込)
別途ドリンク代 600円必要
[東京公演] 指定席 7,700円(税込)
別途ドリンク代 500円必要
